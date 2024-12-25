2024-12-25 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن القواتالتركية نفذت قصفًا مكثفا استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سفح جبلمتين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "القصف المدفعيطال محيط قرية ميرستك بشكل مباشر حيث استخدمت المدفعية الثقيلة في الهجوم"،مشيراً إلى أن "القصف تسبب في حالة من الذعر بين سكان المنطقة".

يذكر أن منطقة جبل متين تعد من النقاط الحيوية لحزبالعمال الكوردستاني حيث يستخدمها كقاعدة لعملياته في المنطقة مما يجعلها هدفامستمرا للقصف التركي.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم،تحييد 21 عضوا من حزب العمال الكوردستاني، في العمليات الأخيرة التي أجريت في شمالالعراق وسوريا.

وبحسب بيان للدفاع التركية، جرت العمليات في منطقتي درعالفرات ونبع السلام، مؤكدة على الجهود الجارية لمواجهة حزب العمال، ووحدات حمايةالشعب.

وأضاف البيان: "ما زلنا نتخذ تدابير وقائية ومدمرةضد محاولات هجوم حزب العمال الكوردستاني،،وحدات حماية الشعب".

وكانت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، قدأعلنت يوم الأربعاء، أن استخبارات بلادها "حيّدت" القيادي في حزب العمالالكوردستاني "فرات سيريهان" المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية فيشمال العراق (اقليم كوردستان).

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في الاستخبارات التركية،قولها، إن "سيريهان هذا الاسم الحركي لـ "هوكير باطمان"، خططلعملية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".

وأضافت أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أنسيريهان وفر أسلحة وذخيرة لحزب العمال في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"،وتحديدا بمنطقة "كارة" باقليم كوردستان العراق.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهانوعدد من عناصر الحزب برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدفتنفيذ عملية ضد القوات التركية.