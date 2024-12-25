2024-12-25 20:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي والفلكي علي الزيادي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العالم سيسجل حالة نادرة تتجلى في بداية شهرين، هجري مع ميلادي في آن معا.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "سيتوافق بداية الأول من شهر رجب يوم الأول من شهر كانون الثاني المقبل في يوم واحد، كما ستأتي غرة الأول من رمضان المبارك تزامنا مع الأول من شهر آذار القادم".

وأضاف، أن "هذه الحالة تعتبر من الحالات النادر ولا تحصل دائما في السنين بأن تكون أيام الأشهر الميلادية كنفس أيام الأشهر الهجرية، لكن سنة 2025 سوف تشهد هذه الحالة بشهرين وهي الأول والثاني".