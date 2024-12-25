تحرك حكومي لإنشاء أول مدينة صناعية متخصصة بالحديد والصلب في البصرة

2024-12-25 20:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، عن تهيئة المتطلبات اللازمة لإنشاء المدينة الصناعية المتخصصة بالحديد والصلب في محافظة البصرة، مؤكدة أن ملف التعاقد عليها وصل إلى مراحل متقدمة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة الصناعة والمعادن، ممثلة بوزيرها خالد بتال النجم، أولت اهتماماً خاصاً بإنشاء وتطوير المدن الصناعية بشكل عام، ومن ضمنها المدن الصناعية التخصصية، مثل المدينة المتخصصة بصناعة الحديد والصلب التي ستُقام على الأرض العائدة لشركة الحديد والصلب في محافظة البصرة".

وأضافت، أن "هذه المدينة ستكون لها أهمية في سد متطلبات منتجات الحديد والصلب، وتمتاز هذه التجربة كونها أول مدينة صناعية يتم تطويرها من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا المجال".

وأشارت إلى، أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية رقم 42 المنعقدة في 15/10/2024 الموافقة على تخويل الشركة العامة للحديد والصلب صلاحية الدخول في شراكة مع مطور لإنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة على قطعة الأرض التابعة للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة".

وأكدت الجبوري، أن "هيئة المدن الصناعية وبالتنسيق مع الشركة العامة للحديد والصلب تعمل على تهيئة المتطلبات كافة والمضي في التعاقد الذي أصبح في مراحل متقدمة".