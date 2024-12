2024-12-25 20:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رأى تقرير إسرائيلي، أن دور العراق قد جاء لتخليصه من "النفوذ الإيراني" بعدما فاجأ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا قادة "محور المقاومة" الإيراني في بغداد وطهران على حد سواء، خصوصاً أن التغيير في دمشق يعني فقدان هذا المحور جزءاً كبيراً من "حلقة النار" التي بناها حول إسرائيل منذ نحو عقد ونصف. وبحسب […]

The post تقرير "إسرائيلي" يصوب نحو الخريطة الجديدة: جاء دور العراق appeared first on جريدة المدى.