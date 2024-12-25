مقتل 5 من عناصر داعش بضربة جوية في جبال حمرين

2024-12-25 20:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل خمسة عناصر منتنظيم داعش، بضربة جوية استهدفت وكراً له داخل سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عملياتكركوك.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديريةالاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف في قيادة العملياتالمشتركة، رصدت عناصر إرهابية من داعش داخل كهف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطعقيادة عمليات كركوك".

وأضافت أن "المعلومات نتج عنها تنفيذ صقور الجوبواسطة طائرات F_16 ضربة للكهف ما أسفر عن تدميره بالكامل، وقتل منكان فيه من عناصر إرهابية".