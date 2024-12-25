العملة الإيرانية تهوى لأدنى مستوياتها أمام الدولار

2024-12-25 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل سعر الدولار في ختام معاملات يوم الاربعاءإلى 80 ألف تومان، وهو أدنى مستوى تصل له العملة الإيرانية.

وتشير الدراسات إلى أن أسعار العملات الأخرى في سوق طهرانشهدت زيادة تتراوح بين 27 و77 في المائة على مدار العام الماضي.

وفي نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، تم تداول الدولارالأميركي في الصرافات النقدية بسعر وصل إلى 80 ألف تومان، وفي حوالات العملات بلغالسعر 82 ألف تومان. كما تم تداول الجنيه الإسترليني بسعر 100 ألف تومان.

وقد بدأ سوق العملات في طهران صباح اليوم الأربعاء 25ديسمبر، بتداول الدولار بسعر 79 ألف تومان، قبل أن ينخفض لاحقا إلى 77 ألفا و900تومان.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 20 بالمئة من قيمته منذبدء التوترات الأخيرة في سوريا ولبنان.

‎ويخشى تجار العملة فيإيران من احتمال وصول سعر الدولار إلى مستويات متدنية أكثر إذا استمر الصراع فيالشرق الأوسط لوقت أطول.

يذكر أن نظام بشار الأسد كان حليفا قويا لإيران، ويعتبرتغيير نظام الحكم في سوريا إضعافا ليس فقط للدور الإيراني في المنطقة وإنما لعقيدةالسياسة الخارجية الإيرانية ككل.