وزير الكهرباء يكشف لحكومتي بابل وواسط تفاصيل خطة إستراتيجية لتحسين الطاقة

2024-12-25 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة إستراتيجيةأعدتها الوزارة تتضمن تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية في أربع ‏محافظات وسطىوجنوبية، إلى جانب مشروع الربط الخليجي ‏وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.‏

وذكرالمكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبهببغداد، رئيس مجلس محافظة ‏بابل أسعد المسلماوي، وأعضاء لجنة الطاقة في مجلسمحافظة واسط، رسل حسان، و‏حسين رزوقي فرهود، في لقاءين منفصلين، لمناقشة تداعياتأزمة الطاقة الراهنة.

وقدمالوزير خلال اللقاءين عرضاً تفصيلياً عن واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرارانقطاع الغاز ‏المستورد، مستعرضاً الخطط العاجلة التي تنفذها الوزارة بالتعاون معوزارة النفط لتأمين الوقود البديل ‏للمحطات المتوقفة.‏

وأوضحفاضل أن الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم‏رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد، لافتاً إلى أن هذه المشاريع الحيويةتحتاج إلى فترة تتراوح بين ‏عامين إلى ثلاثة أعوام لإنجازها بشكل كامل.‏

وكشفالوزير عن تفاصيل هذه الإستراتيجية التي تتضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسيةفي ‏محافظات بابل وكربلاء والمثنى والبصرة، إلى جانب متابعة تقدم العمل في مشروعالربط الخليجي ‏وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.‏

وأشارإلى حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات،‏مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين منالطاقة الكهربائية.‏

منجانبهم، ثمّن المسؤولون المحليون حرص الوزارة على إيجاد معالجات سريعة لأزمةالطاقة الراهنة، ‏مؤكدين استعدادهم للتعاون في تنفيذ الخطط البديلة وتسهيل إجراءاتتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ‏محافظاتهم.‏