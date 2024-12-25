وزير الكهرباء يكشف لحكومتي بابل وواسط تفاصيل خطة إستراتيجية لتحسين الطاقة
شفقنيوز/ كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة إستراتيجيةأعدتها الوزارة تتضمن تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية في أربع محافظات وسطىوجنوبية، إلى جانب مشروع الربط الخليجي وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.
وذكرالمكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبهببغداد، رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي، وأعضاء لجنة الطاقة في مجلسمحافظة واسط، رسل حسان، وحسين رزوقي فرهود، في لقاءين منفصلين، لمناقشة تداعياتأزمة الطاقة الراهنة.
وقدمالوزير خلال اللقاءين عرضاً تفصيلياً عن واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرارانقطاع الغاز المستورد، مستعرضاً الخطط العاجلة التي تنفذها الوزارة بالتعاون معوزارة النفط لتأمين الوقود البديل للمحطات المتوقفة.
وأوضحفاضل أن الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدمرهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد، لافتاً إلى أن هذه المشاريع الحيويةتحتاج إلى فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام لإنجازها بشكل كامل.
وكشفالوزير عن تفاصيل هذه الإستراتيجية التي تتضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسيةفي محافظات بابل وكربلاء والمثنى والبصرة، إلى جانب متابعة تقدم العمل في مشروعالربط الخليجي وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.
وأشارإلى حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات،مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين منالطاقة الكهربائية.
منجانبهم، ثمّن المسؤولون المحليون حرص الوزارة على إيجاد معالجات سريعة لأزمةالطاقة الراهنة، مؤكدين استعدادهم للتعاون في تنفيذ الخطط البديلة وتسهيل إجراءاتتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في محافظاتهم.