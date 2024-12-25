محافظ نينوى: 3 شركات استشارية ستعمل في مطار الموصل

2024-12-25 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، أن 3 شركات استشارية ستعمل في مطار الموصل بعد افتتاحه، وفيما أشار إلى أن شركتين تركيتين أشرفتا على تنفيذه، لفت إلى أن المشروع سيسهم بجذب الاستثمارات وسيخلق تنمية حقيقية في المحافظة.وقال الدخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مطار الموصل الذي كان متلكئا لفترات طويلة، حقق نسب إنجاز متقدمة"، لافتا إلى، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته الأخيرة للمحافظة اطلع على أعمال المشروع".وأضاف، أنه "نتوقع أنه سيتم افتتاح هذا المشروع العام المقبل وسيكون وجهة تنقل لأهالي المحافظة إلى محافظات البلاد وكل دول العالم إضافة إلى أنه سيكون وسيلة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال ويعتبر جزءا من هوية أبناء المحافظة".وأكد، أن "جميع الأجهزة الملاحية الموجودة ضمن مشروع مطار الموصل هي من أرقى المناشئ العالمية وذات موديلات حديثة، وتم اعتماد هذه الأجهزة الملاحية من قبل سلطة الطيران المدني وكذلك شركة الملاحة الجوية وأيضا وزارة النقل".ولفت إلى، أن "المطار سيكون أيقونة ونقطة تحول لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال؛ لخلق تنمية حقيقية لنينوى"، موضحا، أنه "لا توجد أي مشاكل فنية ولا مالية ولا قانونية في مشروع مطار الموصل وأصبح افتتاح المطار مسألة وقت فقط".وذكر، أن "شركتين تركيتين نفذتا المطار وهما تاف و إنشاءات 77، إضافة أن هناك ثلاث شركات استشارية تعمل في مشروع مطار الموصل، إحداها متخصصة في الإنشاءات والأخرى متخصصة في التصميم الأساس للمطار والثالثة متخصصة بالمجال الجوي"، موضحا، أن "مطار الموصل سينجز بالمواصفات الفنية المطلوبة".