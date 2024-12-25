فوز البيشمركة والنعمانية في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

2024-12-25 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق فريقا البيشمركة والنعمانية الفوز على منافسيهما، يوم الأربعاء، ضمنمنافسات الدور الثاني للمجموعة الثانية في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وحققالبيشمركة فوزاً مستحقاً على فريق نينوى بثلاثة أشواط دون مقابل 32-30، 25-19، 25-18،في مباراة جرت في قاعة نادي الصناعة في بغداد.

كماتغلب فريق النعمانية على فريق الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-14، 25-15، 25-12،في أولى مباريات الدور الثاني من المجموعة الثانية، وجرت المباراة في قاعة ناديالصناعة في بغداد.

وأقرالاتحاد العراقي للكرة الطائرة بالسماح للأندية التعاقد مع لاعبين أثنين محترفينأجانب على أن يكون لاعباً واحداً فقط منهما يسمح له بالمشاركة في أرض الملعب أثناءالمباريات والآخر يكون بديلاً، كما ألزم الأندية بالتعاقد مع لاعبين اثنين علىالأقل من فئة الشباب تولد 2007 و2008 و2009.

ويقامالدوري العراقي الممتاز بمشاركة أندية غاز الجنوب، وأربيل، والبيشمركة، ومصافيالشمال، ونينوى، والحبانية، والصناعة، الشرطة، والمقدادية، وهيت، والكوفة، والدغارة،وحديثة، والنعمانية، والرميثة.

وقسمتالفرق المشاركة في دوري الموسم الرياضي 2024-2025 إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعةأربعة فرق على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الثمانية.