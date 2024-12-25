المنتخب السعودي يقلب الطاولة على اليمن في خليجي 26

2024-12-25 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق المنتخب السعودي فوزاً بشق الأنفس على نظيره اليمني، مساء اليومالأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم خليجي26.

وجرتالمباراة على ملعب جابر المبارك الكويتي وانتهت لصالح المنتخب السعودي بنتيجة 3-2.

وانتهىالشوط الأول بتقدم اليمن بهدفين لهدف واحد للسعودية، سجل اليمن هدفه الأول فيالدقيقة الـ8 عن طريق هارون الزبيدي برأسية جميلة من مناولة دقيقة، وأضاف اليمنهدفه الثاني في الدقيقة الـ27 عن طريق عبد المجيد صبارة بعد استغلال خطأ اللاعبالسعودي البليهي في منطقة الجزاء، فيما سجل السعودية هدفاً مباغتاً ليقلص النتيجةفي الدقيقة 30 عن طريق محمد كنو.

وفيالشوط الثاني سجل المنتخب السعودي هدف التعديل في الدقيقة الـ57 من ركلة جزاءنفذها بنجاح مصعب الجوير، وتمكن السعودية من تسجيل هدف الفوز الثالث ليقلب الطاولةعلى اليمن في الدقيقة 90+3.