ضمن مجموعة العراق.. ريمونتادا سعودية تخرج اليمن من خليجي الكويت

2024-12-25 20:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت / متابعة عراق اوبزيرفر فاز المنتخب السعودي على نظيره اليمني، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لكأس الخليج في الكويت. وشهد الشوط الأول من المباراة تأخر الأخضر بثنائية لليمن مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي. وفي الشوط الثاني سجل مصعب الجوير هدف التعادل للمنتخب السعودي في …

