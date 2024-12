2024-12-25 20:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب أقدم على الاعتداء على بائع متجول في العاصمة بغداد. وذكر بيان للداخلية، أن “الشمري وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب في الشرطة أقدم على الاعتداء على أحد الباعة الجوالين والتعامل معه بصورة غير إنسانية …

