2024-12-25 20:45:04 - المصدر: ايشان

كشف نائب رئيس وزراء كازاخستان، كانات بوزومباييف، الذي يرأس اللجنة الحكومية للتحقيق في أسباب حادث تحطم طائرة ركاب، عن بلوغ حصيلة القتلى 38 شخصا. ووفق ما ذكره موقع Tengrinews: “كما قال نائب رئيس الوزراء، هناك 38 حالة وفاة معروفة حاليا”. وبحسب نائب رئيس الوزراء، فإن جثث القتلى في الحادث كانت محترقة بشدة. وأضاف: “الجثث في […]

ظهرت المقالة الجثث محترقة.. حصيلة ضحايا الطائرة الأذربيجانية ترتفع إلى ٣٨ قتيلاً أولاً على ايشان.



