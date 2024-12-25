2024-12-25 20:45:04 - المصدر: ايشان

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطًا جديدة أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، في خضم مفاوضات تُجرى برعاية قطرية ومصرية في الدوحة والقاهرة. وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت حماس أن “المفاوضات تسير بشكل جدي وبوساطة قطرية ومصرية، مع إبداء الحركة المسؤولية والمرونة”، لكنها […]

ظهرت المقالة الكيان يتنصل مجدداً.. شروط جديدة ترجئ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولاً على ايشان.



