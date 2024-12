مجلس الوزراء يصوت على تثبيت علي إسماعيل سبتي مديرا عاما لتربية ذي قار

2024-12-25 21:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:صوّت مجلس الوزراء على تثبيت علي إسماعيل سبتي في منصب مدير عام تربية ذي قار، وذلك خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني.وقال مصدر مطلع لشبكة أخبار الناصرية، إن القرار يأتي ضمن جهود المجلس لمتابعة وتقييم أداء المسؤولين وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة.انتهى.

