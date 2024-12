تربية ذي قار: مدراء الوحدات الإدارية مسؤولون عن تخصيص أموال بناء المدارس

2024-12-25 21:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير عام تربية ذي قار، علي إسماعيل سبتي، أن المدارس الكرفانية جاءت كحل مؤقت لتعويض نقص المدارس ضمن المشاريع المتلكئة، خاصة خلال فترة اجتياح داعش وتوقف معظم مشاريع البنى التحتية والخدمية في المحافظة وفي العراق بشكل عام. وأوضح سبتي خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” أن معظم المدارس...

