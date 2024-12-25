المنتخب السعودي يقلب الطاولة على نظيره اليمني في "خليجي 26"

2024-12-25 22:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب السعودي يحقق فوزاً مثيراً على اليمن (الحساب الرسمي لمنتخب السعودية عبر منصة إكس)

حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره اليمني بنتيجة (3-2)، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، ليحصد أول ثلاث نقاط له ضمن المجموعة الثانية في كأس الخليج (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت.

وتقدم منتخب السعودية بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ليعوض خسارته (2-1) أمام البحرين في الجولة الأولى.

في المقابل، استمرت معاناة منتخب اليمن الذي خسر هو الآخر أولى مبارياته (1-0) أمام العراق، ليتذيل المجموعة الثانية من دون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وافتتح منتخب اليمن التسجيل في الدقيقة الثامنة بواسطة هارون الزبيدي بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من زميله عبدالواسع المطري وحوّلها بضربة رأس نحو شباك محمد العويس حارس السعودية، وكاد المنتخب السعودي أن يدرك التعادل سريعاً في الدقيقة التاسعة من ركلة ركنية لعبها سالم الدوسري وتابعها بضربة رأس علي البليهي لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وعلى رغم محاولة السعودية فرض سيطرتها على أحداث اللقاء، تمكن عبدالمجيد صبارة من تسجيل الهدف الثاني لليمن في الدقيقة 27 بعدما أفلت من الرقابة واستغل خطأ البليهي في تشتيت الكرة ليطلق تسديدة رائعة في الزاوية اليسرى.

وواصل المنتخب السعودي ضغطه سعياً إلى إحراز هدف تقليص الفارق لتأتي محاولاته بثمارها في الدقيقة 30 بضربة رأس من محمد كنو بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة لعبها زميله مصعب الجوير.

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واقترب فريق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تسجيل هدف التعادل قبل الاستراحة بعدما تلقى كنو تمريرة من زميله سالم الدوسري وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمسها حارس اليمن محمد أمان بأطراف أصابعه قبل أن ترتطم بالعارضة وينجح الدفاع في تشتيتها.

ولم يتوقف ضغط المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وكاد أن يكلل ذلك بنجاح بواسطة ضربة رأس لعبها كنو من مدى قريب بعدما استقبل تمريرة عرضية من الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكن حارس اليمن أنقذها ببراعة ليحافظ على تقدم فريقه.

وسجل الجوير الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد التي أوضحت وجود لمسة يد على لاعب اليمن رضوان الحبيشي.

ونجح البديل عبدالله الحمدان في إحراز هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع الكرة المرتدة من جسد حارس اليمن أثناء محاولته التصدي لضربة رأس من الدوسري وحوّلها بتسديدة سهلة من مدى قريب نحو الشباك.

وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع طرد قائد اليمن رامي الوسماني بعد حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين لاعتراضه على قرار حكم المباراة باحتساب هدف المنتخب السعودي.

وكاد أن يتعرض زميله حمزة صباح هو الآخر للطرد بعدها بدقيقتين فقط، بسبب دفعه للبليهي لكن حكم المباراة ألغى قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد واكتفى باحتساب بطاقة صفراء.



