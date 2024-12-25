العراق يعزي أذربيجان بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

2024-12-25 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية أذربيجان إثر حادث تحطم طائرة ركاب.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعبر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية أذربيجان الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان، أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين".وأكدت وقوف جمهورية العراق إلى "جانب أذربيجان في هذا الظرف الصعب"، متمنيةً "الشفاء العاجل لجميع المصابين".وجددت تضامنها "مع عوائل الضحايا في هذه المحنة الأليمة".