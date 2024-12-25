‏نيجيرفان بارزاني "حزين" لحادث الطائرة الأذرية: أفكاري وصلواتي مع المتضررين

2024-12-25 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني،يوم الأربعاء، عن حزنه الشديد إزاء ما تعرضت له الطائرة الأذرية في كازخستان،مؤكداً تضامن أربيل مع باكو في هذا الوقت العصيب.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "أشعربحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي تعرضت له الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان".

وأضاف: "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من هذه الكارثة"،مؤكداً أن "إقليم كوردستان يقف متضامنا مع أذربيجان خلال هذا الوقت العصيب".

وكانت وزارة الطوارئ في كازاخستان، قد أعلنت بوقت سابق مناليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكوإلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 شخصا، هم 62 راكبا و5من أفراد الطاقم، نجا منهم 25 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق السلطات الطبيةالرسمية في كازاخستان.