أربيل.. جماهير حاشدة "خلف الشاشات" لمواجهة مباراة العراق والبحرين (صور)

2024-12-25 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمعت العشرات من الجماهير العراقية، مساءالأربعاء، لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره البحريني، لحسابالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج بنسختها 26 التي تحتضنهاالكويت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجماهير العراقية تجمعتبكثافة في مقاهي مدينة أربيل لتشجيع المنتخب العراقي في هذه المباراة الحاسمةوالتي قد تسفر عن ضمان تأهل أسود الرافدين إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأضاف أن التجمعات تتضمن التشجيع والهتافات مع أمنياتبفوز المنتخب في هذه المباراة.