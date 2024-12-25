2024-12-25 22:36:04 - المصدر: ايشان

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أحكاماً مختلفة على أبناء النائب الأول لرئيس القضاء، محمد مصدق كهنموي بعد انعقاد جلسات المحاكمة في الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويأتي صدور هذه الأحكام، استمراراً، لمحاكمة السلطات القضائية الإيرانية لعوائل المسؤولين، الذين يستغلون السلطة لمصلحتهم الشخصية. حيث، جاءت هذه المحاكمة، بعد أن سجنت نجل الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بتهمة تلقي […]

ظهرت المقالة من رفسنجاني إلى مصدق.. إيران تحاكم عوائل كبار مسؤوليها بتهم فساد ضخمة أولاً على ايشان.



