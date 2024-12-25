رئيس شبكة الإعلام العراقي يلتقي أمين عام حركة بابليون ويهنأه بعيد الميلاد المجيد

2024-12-25 22:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، أبناء الشعب العراقي من المكون المسيحي بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية خلال لقائه أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني، فيما أثنى الأخير على أداء شبكة الإعلام مؤكداً أنها اثبتت أنها صوت العراقيين جميعاً وبمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم.

وقدم حمادي خلال اللقاء باقة ورد بالمناسبة، وأكد أن "شبكة الإعلام حرصت بمختلف مديرياتها على تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد بنقل حي ومباشر وبمواد مسموعة ومكتوبة وكذلك نقل صوتهم وواقعهم عبر برامجها ونشراتها الإخبارية وفاءً منها لأبناء المكون المسيحي الأصيل الذي يحتفل هذا العام بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء أمنة ومستقرة وحضور بهيج في الكنائس ودور العبادة يشاركهم بقية أبناء الشعب فرحتهم في تأكيد واضح على وحدة العراقيين بعث السرور في قلوب الجميع ورسخ شعور الانتماء للعراق الواحد".

بدوره عبر الكلداني عن شكره لحمادي بالتهنئة وباقة الورد وأثنى على دور شبكة الإعلام العراقي بتغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد وكذلك حرصها في برامجها ونشراتها الإخبارية على نقل واقع وتاريخ المكون المسيحي في العراق وإيصال صوته مؤكداً أن "شبكة الإعلام تثبت على الدوام أنها صوت جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ومن شمال العراق إلى جنوبه".