المنتخب العراقي يتلقى أولى خساراته في خليجي26

2024-12-25 22:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تلقى المنتخب العراقي أولى خساراته، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافساتالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

وجرتالمباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وانتهتلصالح المنتخب البحريني بنتيجة 2-0.

وبهذاالفوز ضمن المنتخب البحريني تأهله إلى المربع الذهبي.

وانتهىالشوط الأول بتقدم البحرين بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي جاء الهدف في الدقيقة38 عن طريق علي مدن.

وفيالشوط الثاني عاد نفس اللاعب علي مدن ليسجل هدفاً ثانياً لمنتخب البحرين مع بدايةالشوط الثاني عند الدقيقة 47.

وبهذهالنتيجة تصدر البحرين المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخبالعراق عند النقطة 3 متساوياً مع نظيره السعودي بالرصيد، لتبقى المباراة الفاصلةفي الجولة الثالثة يوم السبت المقبل والتي ستحسم صعود أحدالمنتخبين للمربع الذهبي.