الشرطة يحقق الفوز على زاخو في دوري المحترفين لكرة السلة

2024-12-25 22:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تغلب نادي الشرطة على مضيفه نادي زاخو، مساء اليوم الأربعاء، لحساب دوريالمحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرتالمباراة في قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 95-90نقطة.

وفيمنافسات الدوري المصاحب فاز فريق شباب زاخو على فريق شباب الشرطة 69-46 نقطة.

ويستضيففريق غاز الشمال فريق دربنديخان يوم السبت المقبل ضمن المنافسات ذاتها، وتقامالمباراة في قاعة بلادي المغلقة للألعاب الرياضية في محافظة كركوك.

منجانب آخر، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة إجراء قرعة دوري الدرجة الأولى في 29 كانونالأول/ ديسمبر الجاري، وستجري القرعة في مقر الاتحاد عند الساعة السادسة مساءً،وستنقل القرعة مباشرة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة السلة.