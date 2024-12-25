الخطوط الجوية العراقية تخفض أسعار التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة

2024-12-25 23:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، تخفيض أسعار التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 50% لمرتين في السنة.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تؤكد التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لجميع المسافرين، خاصةً شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستحقة للتذاكر المخفضة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية ،حيث اعتمدت الشركة منح هذه الفئة من المجتمع أولوية في الاهتمام بمنحهم تخفيضاً على أسعار التذاكر بنسبة 50% لمرتين في السنة مع مرافق من الدرجة الأولى".

وأضافت أن "ذلك يأتي الى جانب الفئات من مرضى السرطان ومنحهم تخفيض بنسبة ‎%‎90 لمرتين في السنة، وفئة المتقاعدين من موظفي الدولة ومنحهم تخفيض بنسبة ‎%‎25 لمرتين في السنة، أما ما يتعلق بخدمة الكرسي المتحرك (Wheelchair) وما تم تداوله من معلومات عن ارتفاع تكلفة توفيره، فأنها تود أن توضح بأن هذه الخدمة معمول بها في جميع الشركات العالمية والمحلية والدولية والشركات المزودة للخدمة هي من تستحصل تلك المبالغ وليس الخطوط الجوية العراقية".

وأوضحت الشركة أن "المسافر مخير في استخدام هذه الخدمة من عدمها، وبإمكانه استخدام كرسي متحرك خاص به وسيتم شحنه مجاناً، كما أن هناك عدد من الكراسي المتحركة متوفرة في مطار بغداد الدولي وبشكل مجاني لأي مسافر يرغب باستخدامها دون اللجوء لخدمة (Wheelchair) المقدمة من الشركات الخاصة".