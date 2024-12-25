2024-12-25 23:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف مفرزة إرهابية بواسطة طائرات F_16 في وادي الشاي شرقي صلاح الدين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بالتزامن مع أفراح شعبنا الكريم في ذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام واعياد رأس السنة الميلادية، عبر رجال مديرية الاستخبارات العسكرية والشجعان في خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة عن فرحهم أيضا بهذه المناسبة على طريقتهم، إذ رصدوا مفرزة إرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين."وأضافت، انه "وبدورهم، وثأراً لشهداء جميع مكونات الشعب العراقي الواحد، فقد ترجم صقور الجو البواسل المعلومات الاستخبارية الى عمل مميز، فاستهدفوا بواسطة طائرات F_16 هذه المفرزة الإرهابية التي كانت مختبئة داخل أحد الكهوف في المنطقة ذاتها، وحولت المكان المستهدف الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين وقتلهم."وأشارت إلى أن "هذه العملية النوعية تأتي استمراراً للعمل الذي تقوم به قواتنا الأمنية بمطاردة عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وسيكون الموت مصير كل من يفكر في المساس بهذا الوطن واستقراره".