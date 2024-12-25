كاساس: بعض الغيابات المهمة أثرت علينا ومباراة السعودية لن تكون سهلة

2024-12-25 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عزا مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مساء اليوم الأربعاء، الخسارة أمامالمنتخب البحريني إلى بعض الغيابات التي أثرت على أداء الفريق، مشيراً إلى أنالمباراة المقبلة أمام السعودية لن تكون سهلة.

وقالكاساس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة العراق والبحرين "لم تكن المباراة سهلة،وظهر علينا الإرهاق الشديد، كما أثرت علينا بعض الغيابات المهمة. لكننا سنتعلم منأخطائنا ونسعى للتعويض في مباراة السعودية".

وأضاف"لم نعتمد على أيمن حسين وحده، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك لاعبون ليسوا فيمستواهم المعهود، وخاصة في الخطوط الأمامية، لذلك يعتقد البعض أننا نعتمد على أيمنحسين فقط".

وتابع"مباراة السعودية لن تكون سهلة على الإطلاق، سنواجه أحد أفضل منتخبات آسيا.سنحاول تحليل أخطائنا الشخصية وتشخيص أكثر اللاعبين المرهقين بدنياً".