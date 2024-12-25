2024-12-25 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعربا مهاجما المنتخب العراقي أيمن حسين، ومهند علي "ميمي"، مساءاليوم الأربعاء، عن أسفهما للخسارة التي تلقاها المنتخب أمام نظيره البحريني ضمنمنافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدمخليجي 26 الجارية أحداثها في الكويت.

وقالأيمن حسين في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة "نعتذر من الجمهور العراقي ونعدهمبالتعويض في المباراة المقبلة. لقد سيطرنا على الشوط الأول وأضعنا الفرص وهدفالبحرين جاء عكس مجريات المباراة".

‏بينمااعترف اللاعب مهند علي بأن "منتخبنا لم يظهر بشكل جيد في مباراته أمامالبحرين"، مبيناً أن "منتخب البحرين كان أفضل في بعض الأوقات واستغل الفرصبالمقابل أضعنا فرصاً وكرة القدم تعطي لمن يقدم ويستغل الفرص".

‏وتابع"إضافة إلى أن الفرصة ما زالت بأيدينا وهناك مباراة مع المنتخب السعودي يومالسبت المقبل وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق الانتصار والتأهل إلى المربع الذهبي".

‏واعتذرمن الجمهور العراقي ووعد أن تكون المباراة المقبلة بشكل أفضل وتحقيق الفوز والتأهلللمرحلة المقبلة والتنافس على اللقب.

وتلقىالمنتخب العراقي أولى خساراته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 26 الجارية أحداثهافي الكويت، حيث خسر أمام المنتخب البحريني بنتيجة 2-0.