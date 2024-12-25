إصابة 4 أشخاص بينهم منتسب بمشاجرة "عشائرية" غربي بغداد

2024-12-25 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بينهم منتسب أمني، بمشاجرة بين عشيرتين في مدينة الشعلة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عشيرتين تطورت إلى استخدام الاسلحة البيضاء والخفيفة بين الطرفين ضمن مدينة الشعلة غربي بغداد، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفي المشاجرة".

ولفت المصدر إلى أن مناسباً أمنياً أصيب أثناء محاولته فض المشاجرة"، مؤكداً أنه "تمت السيطرة على الوضع واعتقال 3 أشخاص من طرفي المشاجرة وايداعهم التوقيف مع التحفظ على المصابين".