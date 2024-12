2024-12-25 23:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر انتقد السياسي المستقل فائق يزيدي كثرة العطل المخصصة بأعياد الميلاد في اقليم كوردستان، فيما أكد ان هناك مأرب عدة وراء ازدياد العطل خلال هذه المدة. وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة في اقليم كوردستان التي أعُلنت تمتد لـ ١١ يوما تقريبا “،معربا عن أسفه كون هذه …

