2024-12-26 00:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 25 - 12 (كونا) -- حجز منتخب البحرين لكرة القدم اليوم الأربعاء أول مقاعد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة (2 - 0) ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية.ومع اقتناصه نقاط المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي رفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط وضعته في صدارة المجموعة الثانية قبل جولة من انتهاء دور المجموعات إذ تغلب على نظيره السعودي في مستهل مشوارهما بنتيجة (3 - 2).وجاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى من المنتخبين مع أفضلية للمنتخب البحريني الذي تمكن من التقدم عبر مهاجمه علي مدن الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة الـ38 بعد مجهود رائع من زميله محمد المرهون الذي مرر له كرة جميلة سددها بإتقان في المرمى فيما لم يشكل لاعبو العراق خطورة كبيرة على المرمى البحريني.وفي بداية الشوط الثاني أضاف "نجم المباراة" علي مدن الهدف الثاني له ولمنتخبه البحريني في الدقيقة الـ47 بعد أن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ليردها الحارس قبل أن يكملها في الشباك في حين لم يقدم المنتخب العراقي ما يشفع له للعودة للمباراة ليتلقى خسارته الأولى بالبطولة.وفي وقت سابق اليوم تغلب المنتخب السعودي على نظيره اليمني بنتيجة (3 - 2) ضمن مواجهات الجولة نفسها.ويختتم دور المجموعات للمجموعة الثانية السبت المقبل بمباراتين في نفس التوقيت إذ يلعب العراق (صاحب الـ3 نقاط في المركز الثالث) مع السعودية (صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط) في لقاء مرتقب على استاد جابر الأحمد الدولي لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة في حين يلاقي منتخب البحرين المتصدر نظيره اليمني (متذيل المجموعة من دون أي نقطة) على استاد جابر المبارك الصباح. (النهاية) ف ش ا / م ص ع