الداخلية تعلن تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين لعام آخر

2024-12-26 00:35:17 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين لعام آخر.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حصلت موافقة المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين غير المسجلة عاما اخرا لغاية 31 كانون الأول 2025" .