ملامح لتحالفات 2025.. الحلبوسي "إطاري" وتصالح مع السوداني

2024-12-26 00:36:27 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن في موجة جديدة هي الأعنف ربما، دخل محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، في صراع مع خصومه السُنّة وجزء من الكُرد.تصاعدت الخلافات بشكل متزامن بعد عودة الحلبوسي من زيارة مثيرة أجراها زعيم "تقدم" مؤخرًا إلى واشنطن.ورفع الحلبوسي أكثر من دعوى قضائية ضد خصومه، في وقت عزز فيه علاقته مع "الإطار التنسيقي" وحلفاء التحالف […]

