2024-12-26 00:36:27 - المصدر: جريدة المدى

كركوك/محمود الجبوريمنذ اكثر من 4 اشهر بعد انتخاب حكومة كركوك التي مرت بمخاض عسير دام لنحو 7 اشهر الا ان هذه الحكومة مازالت مدعاة خلافات ونزاعات قضائية بين مكونات كركوك التي فازت بالانتخابات المحلية في كانون اول من العام الماضي.وافضت نتائج الانتخابات المحلية في كركوك العام الماضي عن فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ5 مقاعد، […]

The post مقاطعات ونزاعات قضائية.. "حكومة فندق الرشيد" تشتت مكونات كركوك وتعطل مهام مجلس المحافظة appeared first on جريدة المدى.