مع العام الجديد مسيحيون يتطلعون لمستقبل أفضل في العراق

المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد مع حلول أعياد الميلاد للطائفة المسيحية في العراق والعالم، يتطلع مسيحيون عراقيون لتجديد آمالهم بان العام الجديد سيجلب لطائفتهم في البلد والعالم أجمع السلم ومزيدا من الاستقرار، في وقت بادلهم قادة سياسيون هذه المشاعر وتأكيدهم على أهمية التعايش السلمي في البلاد، في حين شكا قسم من المسيحيين العراقيين من قلة […]

