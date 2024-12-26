بغداد.. مساجرة "عشائرية" تخلف 4 مصابين وإنقاذ امرأة من محاولة انتحار

2024-12-26 00:36:43 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بينهم منتسب أمني،بمشاجرة بين عشيرتين في مدينة الشعلة غربي بغداد، فيما تم إنقاذ امرأة من محاولةانتحار وسط العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عشيرتين تطورت إلى استخدام الأسلحةالبيضاء والخفيفة بين الطرفين ضمن مدينة الشعلة غربي بغداد، وأسفرت عن إصابة ثلاثةأشخاص من طرفي المشاجرة".

ولفتالمصدر إلى أن "منتسباً أمنياً أصيب أثناء محاولته فض المشاجرة"، مؤكداًأنه "تمت السيطرة على الوضع واعتقال ثلاثة أشخاص من طرفي المشاجرة وإيداعهمالتوقيف مع التحفظ على المصابين".

منجانب آخر، أشار المصدر إلى أن "امرأة تولد 1975 حاولت رمي نفسها من أعلى جسرالأئمة في نهر دجلة وسط بغداد بدافع الانتحار وتم إنقاذها والتحفظ عليها"،مبيناً أن دوافع الانتحار هو انفصال المرأة عن زوجها.