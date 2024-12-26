2024-12-26 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر الاتحاد العراقي بكرة القدم، توضيحا بشأن تبادل الشعارِ التذكاريّ الخاصّ بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره البحرينيّ.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ما حصلَ من خطأ بخُصوصِ تبادل الشعارِ التذكاريّ الخاصّ بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره البحرينيّ ضمن الجولةِ الثانية لمنافساتِ كأس الخليج العربي 26 الجارية أحداثها بدولةِ الكويت، والذي احتوى خطأً على طباعةِ العلم القديم لجمهوريّة العراق والشعار التذكاريّ عن طريق الخطأ غير المقصودِ كما ذكر بيانُ الاتحاد البحرينيّ لكُرةِ القدم".وأضاف، أن "الاتحادُ البحرينيُّ قدّم اعتذاره عن ذلك الخطأ قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً في بيانه الذي أصدره اليوم أن هذا الخطأ لن يؤثرَ على العلاقاتِ بين البلدين الشقيقين، وإن الاتحادَ البحريني يكن كلَ الاحترام والتقدير للعراق والعراقيين".