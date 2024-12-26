لاعبو منتخبنا الوطني: نوعد جمهورنا بتحقيق النقاط الثلاث امام السعودية

2024-12-26 00:40:02 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبد الرحمن المالكيقدم عدد من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، اعتذارهم إلى الجمهور العراقي بعد الخسارة امام البحرين، فيما تعهدوا بالتعويض أمام السعودية والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج.وقال اللاعب علي عدنان لوكالة الانباء العراقية (واع)، "سنقدم كل مالدينا في مباراة السعودية القادمة من أجل تحقيق الفوز والتأهل".وأضاف: "اطلب دعم الاعلام و الجمهور العراقي من اجل تحقيق نتيجة طيبة امام المنتخب السعودي"، مبينا: ان "مباراة اليوم كانت درسا مهما لنا وسنعوض امام السعودية".من جانبه، قال اللاعب مهند علي، "سنقدم كل ما لدينا امام السعودية للحصول على النقاط الثلاث."وأضاف: "علينا نسيان الخسارة أمام البحرين والتركيز على مباراة السعودية، لأنها الأهم بالنسبة لنا".بدوره، ذكر اللاعب أمير العماري ، "غير راضون على المستوى الذي ظهرنا به اليوم ونحاول التعويض امام السعودية ."اما اللاعب علي يوسف قال، أن "هذا حال كرة القدم، فوز وتعادل وخسارة ، وممكن اللاعبين لا يتوفقون في فترات معينة لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".وأضاف، "علينا طوي صفحة مباراة البحرين والتفكير بمباراة السعودية لانها مهمة وعبرها سنتأهل الى الدور القادم".