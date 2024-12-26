مدرب منتخب البحرين فخور بفريقه وبحجز أول بطاقة تأهل إلى نصف نهائي (خليجي زين 26) لكرة القدم

2024-12-26 01:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أعرب الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب منتخب البحرين لكرة القدم اليوم الأربعاء عن "الفخر" بفريقه وبـ"الروح التي ظهر بها" الأمر الذي مكنه من حجز أول بطاقة تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) المستمرة في الكويت حتى 3 يناير المقبل.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البحرين والعراق التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية وانتهت بنتيجة (2 - 0) وقال إنه سيبدأ غدا إعداد لاعبي منتخب البحرين لمواجهة السبت المرتقبة مع منتخب اليمن الذي ظهر بشكل لافت في البطولة.وثمن تالاييتش دور الجماهير البحرينية التي حضرت إلى دولة الكويت لمساندة اللاعبين مهديا الفوز إلى مملكة البحرين قيادة وشعبا.من جهته عزا الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق الهزيمة إلى "الإرهاق الشديد وبعض الغيابات المهمة" في صفوف المنتخب.وقال كاساس في المؤتمر إنه "غير راض عن الأداء رغم استحواذنا على أغلب مجريات اللقاء" مقدما التهنئة للمنتخب البحريني على التأهل.وأوضح أنه سيعمل على تلافي الأخطاء التي حدثت اليوم والتحضير الجيد لمواجهة المنتخب السعودي "أحد أقوى منتخبات القارة الآسيوية" لاسيما أن "المباراة لن تكون سهلة". وحجز منتخب البحرين لكرة القدم في وقت سابق اليوم أول مقاعد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة عن المجموعة الثانية.ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط وضعته في صدارة المجموعة يليه منتخب السعودية صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ثم العراق في المركز الثالث برصيد مماثل وأخيرا منتخب اليوم من دون نقاط.ويختتم دور المجموعات للمجموعة الثانية السبت المقبل بمباراتين في نفس التوقيت إذ يلعب العراق مع السعودية في لقاء مرتقب على استاد جابر الأحمد الدولي لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة في حين يلاقي منتخب البحرين نظيره اليمني على استاد جابر المبارك الصباح. (النهاية) ف ر / م ص ع