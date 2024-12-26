البحرين أول المتأهلين لنصف نهائي “خليجي 26”
2024-12-26 01:00:06 - المصدر: راي اليوم
إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول
حجز منتخب البحرين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26″، عن المجموعة الثانية بفوزه على العراق بهدفين دون رد، الاربعاء، على ملعب “جابر الأحمد”، في الجولة الثانية للمسابقة.
ورفع “الأحمر” البحريني، بهذا الفوز، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد “أسود الرافدين” عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المنتخب السعودي، الوصيف، فيما يحتل منتخب اليمن المركز الرابع الأخير من دون رصيد.… [+]