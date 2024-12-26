2024-12-26 02:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء الخميس، بضبط "جسم غريب" أثار الشكوك ادى لقطع طريق شارع عدن في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استدعاء قوة أمنية إلى الموقع للتعامل مع الجسم المشبوه، حيث عثرت القوة على كيس أسود اللون".

وأضاف المصدر أن "عند تفتيش الكيس، تبين أنه يحتوي على رمانة يدوية وسلاح نوع مسدس".

وأشار إلى أن "صقر بغداد حضر إلى الموقع وقام برفع المواد ونقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".

وأكد المصدر أن الطريق أعيد فتحه أمام المارة بعد تأمين المنطقة بشكل كامل.