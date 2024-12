2024-12-26 02:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري بانه: حصلت موافقة المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين غير المسجلة. واضاف في بيان رسمي تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه، تم التمديد عاماً اخر ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ …

The post تمديد تسجيل الأسلحة غير المسجلة لعامٍ آخر first appeared on Observer Iraq.