2024-12-26 02:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اكد مصدر حكومي ان يوم الخميس 2024/12/26 هو يوم دوام رسمي اعتيادي في جميع مؤسسات الدولة. واضاف المصدر لعراق أوبزيرفر ان لا صحة للشائعات عن تعطيل الدوام في يوم الخميس، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة ونقل المعلومات للجمهور من المصادر الحكومية الرسمية.

The post عاجل | الخميس دوام رسمي first appeared on Observer Iraq.