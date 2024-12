إيقاف العمل في دوائر الأحوال المدنية بعموم العراق

2024-12-26 02:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر قال بيان لوزارة الداخلية ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، قررت ايقاف العمل في مديرياتها كافة، للفترة من ٢٠٢٤/١٢/٢٩ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١. واضاف البيان الذي تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: ان هذا التوقف هو لغرض استكمال عملية الجرد السنوي والمطابقة وانجاز التحضيرات اللازمة للعمل مطلع العام المقبل.

