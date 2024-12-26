ريال مدريد يحسم قراره بشأن التعاقد مع فان دايك

2024-12-26 03:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد ليفربول الإنجليزي.وينتهي عقد فان دايك في آنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يريد التعاقد مع فان دايك، مثلما أشيع في الفترة الأخيرة.وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يناقش تعديل أوضاع بعض لاعبيه أولًا، في وقت لا يتواجد فيه فان دايك ضمن الخطط المستقبلية للميرنحي.وأضافت أن اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام ريال مدريد حاليًا هو ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول.وتنطبق وضعية عقد فان دايك على أرنولد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.ويعاني ريال مدريد، في مركز الظهير الأيمن، مع إصابة داني كارفاخال (32 عامًا) بقطع في الرباط الصليبي، وعدم وجود بديل له سوى لوكاس فاسكيز.