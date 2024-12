2024-12-26 06:51:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ رقاقة Willow تحقق تقدمًا في تصحيح أخطاء الحوسبة الكمية ◾ القدرة على إجراء عمليات في دقائق تستغرق 10 سبتليون سنة بالحواسيب التقليدية ◾ الصناعة تستعد بتطوير خوارزميات مقاومة للحوسبة الكمية ◾ حاجة 4 ملايين كيوبت لكسر التشفير مقابل 100 كيوبت حاليًا أعلنت جوجل عن تطوير رقاقة Willow الكمية، التي...

The post اختراق جوجل في الحوسبة الكمية وآثاره المحتملة على مستقبل العملات المشفرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.