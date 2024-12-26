أسعار النفط ترتفع بدعم التحفيز الصيني وانخفاض المخزونات الأمريكية

2024-12-26 08:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في تعاملات هزيلة بسبب العطلات، مدفوعة بآمال في تحفيز مالي إضافي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في حين قدم انخفاض متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الدعم أيضا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.25 دولارا للبرميل، مرتفعا 15 سنتا أو 0.2 بالمئة عن تسوية ما قبل عيد الميلاد يوم الثلاثاء.

وتعتزم الصين تعزيز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات المقايضة للسلع الاستهلاكية.

في غضون ذلك، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين، في الوقت الذي تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

كما ساهم الانخفاض المتوقع في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في دعم السوق.

وقالت مصادر في السوق إن مخزونات النفط الخام والمقطرات في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.