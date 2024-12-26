صلاح على رأس قائمة المطلوبين في برشلونة

2024-12-26 08:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

يتواجد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، دون توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نادي برشلونة وضع قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين للانضمام للفريق الكتالوني، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم.

وضمت القائمة كلًا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والغاني توماس بارتي لاعب وسط آرسنال، والكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل، وثنائي بايرن ميونخ لاعب الوسط جوشوا كيميتش والظهير ألفونسو ديفيز، بالإضافة إلى جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تعمل على التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويحق للاعبين الستة السابق ذكرهم، التوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من شهر كانون الثاني المقبل.