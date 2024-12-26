أعياد الميلاد تهدد مانشستر سيتي بالغياب عن دوري الأبطال

2024-12-26 08:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

يواجه مانشستر سيتي خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل ترنحه خلال الأسابيع الأخيرة.

وبعد خوضه 17 مباراة هذا الموسم، حصد حامل لقب الدوري الإنجليزي 27 نقطة فقط، احتل بها المركز السابع.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الفريق الذي احتل المركز السابع في البريميرليج يوم عيد الميلاد، لم يسبق له إنهاء الموسم بين الـ4 الكبار.

وحال استمرار هذه الحقيقة التاريخية، فإن المان سيتي سيبتعد بذلك عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ولم يغب السيتي عن البطولة الأوروبية الكبرى منذ موسم 2011-2012، وهو ما سيمثل خطوة للوراء بالنسبة للنادي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويعيش الفريق السماوي فترة عصيبة، إذ تعرض للخسارة في 9 من آخر 12 مباراة، مما جعله معرضا أيضا لعدم التأهل مباشرة للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة على ملعبه ضد إيفرتون، اليوم الخميس، بالتزامن مع أعياد الكريسماس، ضمن منافسات الجولة 18.