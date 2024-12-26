أجواء غير مستقرة وضباب كثيف.. طقس العراق تحت تأثير منخفض جوي

2024-12-26 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي جبهوي قادم من البحر المتوسط، والذي سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل كافة المدن.

وتنشر وكالة شفق نيوز، تفاصيل الحالة الجوية لليوم الخميس والايام الاربعة المقبلة، وفق تقرير الانواء الجوية العراقية، الذي قال إن الطقس صحو يتحول خلال النهار إلى غائم جزئياً، وأحياناً غائم كلياً، مشيرة الى أن الفرص تتهيأ لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مصحوبة بالبرق والرعد، خصوصاً في شمال الأنبار، نينوى، صلاح الدين، دهوك، وكركوك، وتتسع فرص الأمطار في بقية المدن خلال ساعات الليل.

وأشارت الى تشكل موجات من الضباب الكثيف في مناطق وسط وغرب البلاد ونينوى خلال ساعات الفجر والصباح، وتخف شدته قبل الظهر، مبينة أن الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كلم/ساعة)، مع نشاط ملحوظ في مدن الوسط والجنوب والشرق، ما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة.

وعن الرؤية الأفقية، نوهت الى تراجع إلى أقل من كيلومتر واحد في مناطق الضباب الكثيف، وإلى ما بين 2-4 كيلومترات في المناطق المتأثرة بالغبار، خاصة الصحراوية.

أما عن يوم غد الجمعة 27 كانون الأول، قالت الأنواء إن الطقس غائم جزئي إلى غائم كلي، والأمطار متوسطة الشدة ورعدية في المناطق الشمالية والشرقية من المنطقة الوسطى، مع تساقط للثلوج متوقع في المرتفعات الجبلية.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل إلى أكثر من 50 كلم/ساعة، مسببة تصاعداً في الغبار، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على العموم.

أما عن يوم السبت 28 كانون الأول، قالت الانواء إن الطقس، صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وغائم في الشمال والجنوب، مشيرة إلى زخات مطر رعدية متوقعة في المنطقة الشمالية وأجزاء من الوسطى والجنوبية. تساقط للثلوج في المناطق الشمالية.

وبشأن يوم الأحد 29 كانون الأول، بينت أن الطقس، صحو إلى غائم جزئي عموماً، والضباب يتشكل صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مستقرة مقارنة بالأيام السابقة.

أما عن يوم الاثنين 30 كانون الأول، يكون الطقس صحو مع ظهور بعض السحب في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي إلى غائم في الشمال والجنوب، ويتشكل الضباب صباحاً في مناطق متفرقة، وانخفاض طفيف متوقع بدرجات الحرارة.

ونصحت الهيئة بأخذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية في مناطق الضباب والغبار.